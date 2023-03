Un humorista extranjero se hizo viral en TikTok con un video donde señaló que ir a las playas chilenas: “Sale más caro que vacacionar en Miami”.

Identificado como @eljerryconmedia, publicó un video llamado “las razones de no vacacionar en Chile”, en donde realizó un particular análisis que causó miles de reacciones a tan solo cuatro días de ser publicado.

“Las playas parecen jardines infantiles”

En el video, que ya alcanza más de 365 mil visualizaciones, el tiktoker señala entre sus argumentos, los altos costos y las múltiples restricciones de las playas nacionales.

En el registro, se puede ver al humorista conversando por teléfono en una playa, donde le dice a su madre las razones que lo llevaron a preferir Brasil por sobre el litoral central chileno. “Hola mamá, aquí estoy en Brasil”, dice el humorista venezolano.

Luego agregó: “(Las playas) parecen jardines infantiles, tienen horario de entrada y de salida, no puedes beber, no puedes bailar y muchas veces no te puedes ni bañar”.

Reacciones de los cibernautas

El video provocó cientos de comentarios, los cuales en su mayoría concordaron con el humorista venezolano y expresaron sus propias experiencias respecto al tema.

“Soy chilena y no me ofendo porque todo es verdad”, dijo una usuaria. “Confirmo, y pronto los del litoral andarán llorando que no hay turistas, cobran demasiado caro, mejor no ir, para qué hablar de comer en un restaurant”, agregó otro.

“¡Soy chilena casada con venezolano y solo puedo decir que está totalmente en lo cierto! Nos fuimos a Brasil jajaja”, indicó otra usuaria. “Te cobran hasta la entrada al baño”, concluyó otro.