¡No fue ningún político! la íntima ceremonia en que Andrés Longton se casó con modelo argentina

El diputado Andrés Longton (RN), se casó este miércoles con la modelo Agostina Mari, su novia argentina. La pareja realizó una íntima ceremonia civil en el quincho de la casa de un amigo, en la comuna de Lo Barnechea.

Al evento solo asistieron 18 invitados, entre familiares y testigos. Ningún político asistió a la ceremonia.

Cabe destacar que la ceremonia ocurrió mientras se votaba la Reforma Tributaria del Gobierno en el Congreso. Andrés Longton hizo uso de un día de permiso para llevar a cabo el enlace matrimonial, por lo que no estuvo presente en la mencionada votación en Valparaíso.

Longton compartió unas románticas fotos en su Instagram y escribió: “Nos casamos! Nos elegimos en el día más feliz y especial, en cada espacio de nuestras vidas. En cada uno de ellos tú eres la razón de mi felicidad. Agos & Andrés”.

En conversación con LUN, Andrés Longton relató como sus vidas se encontraron. “Nos conocimos porque teníamos amigos en común, pero no teníamos mucho contacto. Yo había intentado acercarme, pero no me resultó”.

Además, confesó: “Después de años volví a intentarlo. Yo, internamente, siempre supe que era ella la mujer, pero no daba el paso. Nos teníamos en Instagram y siempre la estaba viendo, constantemente, hasta que un día en 2020 le escribí y empezamos a hablar. La invité a salir y no nos separamos más”.

“Sabía que cuando la viera era para siempre. Tenía un llamado interno que me lo decía, como un cuento. Cada vez que la veía sabía que era ella”, dijo.