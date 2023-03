Serie de Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese protagonizada por Keanu Reeves ya no será realidad

La adaptación de la novela The Devil in the White City no seguirá adelante. El ambicioso proyecto, que era producido por Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio para la plataforma Hulu fue finalmente desechado por el streamer.

Según Variety, la adaptación iba a ser protagonizada por Keanu Reeves y dirigida por Todd Field de Tár, pero ambos se desvincularon de la serie el año pasado.

Hulu, Paramount Television Studios y ABC Signature estaban en negociaciones para encontrar nuevos actores para unirse a la producción, incluyendo a Jude Law y Jeremy Allen White, antes de perder su medio de emisión.

Según el guion, El diablo en la ciudad blanca “cuenta la historia real de Daniel H. Burnham, un arquitecto exigente, pero visionario que compite por dejar su huella en la historia en la World’s Fair de Chicago de 1893, y H. H. Holmes, el primer asesino en serie moderno de Estados Unidos y el hombre que se esconde tras el famoso ‘Castillo del Asesinato’ construido a la sombra de la Exposición”. Reeves fue elegido para interpretar a Burnham en su primer papel importante en televisión. No se había confirmado ningún casting oficial para Holmes.

Un libro que no se quiere adaptar

El libro fue publicado en 2003, y desde entonces varios han intentado desarrollar una adaptación en vida real, sin éxito.

El diablo en la ciudad blanca empezó a sonar en Hollywood cuando Tom Cruise y la productora Paula Wagner intentaron desarrollarla bajo su marca Cruise/Wagner Productions, pero su opción caducó en 2004. En 2007, Paramount adquirió los derechos de la historia y contrató a los productores Michael Shamberg y Stacey Sher.

En 2010, Leonardo DiCaprio y su productora Appian Way adquirieron los derechos del libro y planearon adaptarlo en una película que él protagonizaría como Holmes. Martin Scorsese se encargó de dirigirla en 2015, basándose en un guion de Billy Ray.

Esto no resultó, pero Scorsese y DiCaprio finalmente iban a ser productores ejecutivos de la serie.