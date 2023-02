“Ven a hacer un Lugares que Hablan conmigo”: la propuesta de Pancho Saavedra a Pedro Pascal

Pedro Pascal es el chileno del momento y todos quieren estar con él. Incluso Pancho Saavedra, que realizó una especial invitación al actor.

Pascal publicó recientemente parte de la sesión de fotos que hizo para la revista Flaunt, oportunidad que Saavedra tomó para hacerle la propuesta.

“Ven a hacer un Lugares que Hablan conmigo, te muestro todos los lugares impresionantes que te aseguro, no conoces. Un abrazo, te admiro“, le comentó el animador en su última publicación.

En pedir no hay engaño

El comentario de Pancho Saavedra se llenó de respuestas de fanáticos que anhelan el crossover, pidiendo que se hiciera realidad.

“Ese crossover estaría increíble, imagínate a Pedro comiendo cazuela o siendo catalogado de churrazo por alguna señora del sur”, “Traelo a Quintero, para que recuerde los veranos de su infancia, y les compro un cajón de cuchuflies” y “los quiero ver comiendo curanto en Chiloé uyuy”, fueron algunos de los más destacados.

Pascal actualmente protagoniza The Last of Us, serie que emitió su séptimo capítulo el domingo pasado. En total son nueve episodios.

Además, este miércoles 1 de febrero se estrena el primer capítulo de la tercera temporada de The Mandalorian.