Rayén Araya y su increíble cambio de look: “No porque una mujer se arregle quiere decir que deja de pensar o tener un discurso”

Rayén Araya sorprendió a todos con su impresionante transformación en la Noche Cero del Festival de Viña 2023. Y es que la que una vez usaba el pelo corto y de color rojo despojó todos los prejuicios y apareció rubia y con un ajustado vestido de lentejuelas en la alfombra roja.

Tanto fue el impacto, que a tres días de la Gala, las redes siguen hablando del cambio de look de la periodista de Canal 13.

Las Últimas Noticias conversó con Araya, quién profundizó sobre lo que motivó su impactante giro estético.

“No puedo desconectar la Gala de lo que significó la temporada de Juego textual. No habría sido lo mismo participar en una gala sin haber pasado ese tiempo en el programa, lo que significó atreverme con looks distintos. Ese paso me hizo atreverme y sentirme cómoda en ese rol y en el de la alfombra roja“, contó.

Segura y sin nada que demostrar

Pero su cambio no fue solo exterior, sino que fue acompañado de varias autorreflexiones. “Indudablemente, la edad influye mucho, el sentirme más segura. El sentir que a los 41 años no hay que demostrar un discurso, ya todo el mundo sabe lo que pienso y mis opiniones; a estas alturas puedo jugar sin arriesgar una mala visión de lo que soy o de mi discurso. No porque una mujer se arregle quiere decir que deja de pensar o tener un discurso“.

Esa misma filosofía fue la que hizo que no tuviera miedo de ocupar un gran escote. “Hace cinco años me sometí a una cirugía (de levantamiento mamario) después de dos guaguas (una de 11 y otra de 6) para reubicar las cosas que no habían quedado en su lugar. El resto, básicamente, ha sido atreverse a usar cosas distintas, sorprender”, comentó Rayén Araya.