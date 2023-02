Fueron compañeros de universidad: iCata revela cómo era Diego Urrutia en clases

La influencer Catalina Salazar, conocida como iCata en redes sociales, reveló que fue compañera de universidad del humorista Diego Urrutia, quien triunfó en Viña 2023.

En la segunda noche del festival, el humorista debutó en el escenario de la Quinta Vergara con una exitosa rutina que le permitió llevarse la gaviota de plata y oro.

Por su parte, a través de TikTok, iCata publicó un video donde contó que fue compañera de Urrutia en la carrera de periodismo en la Universidad de la Frontera, en Temuco, Región de la Araucanía. “Fue mi compañero en Periodismo durante cinco años”, partió diciendo la comunicadora.

iCata: “Nos llevábamos bastante bien”

“Nunca fuimos como amigos, porque en realidad yo, como estaba en la universidad, trabajaba y también estudiaba, y viajaba a Santiago constantemente a trabajar en Fox, entonces nunca pudimos tener como una relación cercana, pero era de la gente que me caía bien y nos llevábamos bastante bien en clases“, contó mientras se maquillaba en su video.

Al referirse cómo era Diego en clases, la influencer manifestó que era bastante callado, pero que siempre decía algo gracioso. “Cuando empecé a ver que se dedicó al stand up no me sorprendió(…) siempre tiraba comentarios chistosos entre medio, pero era una persona bastante reservada”, comentó.

Además, iCata reveló que su tesina para optar a la licenciatura de Comunicación Social estuvo relacionado con Los Simpson. Entonces, “cuando supe que se iba a dedicar al stand up y lo comencé a ver con sus mentores, como Felipe Avello y Edo Caroe, (dije) a este cabro le va a ir bien“, detalló.

Asimismo, la joven agregó que “en noviembre del año pasado nos juntamos porque vino a Temuco y fui a ver un show de stand-up, de hecho, mi hermana quiso ir a verlo, me dijo ‘ven acá al bar no sé cuanto, hay un cabro de TikTok que me encanta’ (…) y me manda la foto del Diego y yo como ‘pero si es mi compañero’, complementó.

“Fuimos a verlo y la verdad estuvo muy chistoso, yo soy complicada de hacer reír, no me gustan mucho los comediantes, pero el Diego tiene un humor bien sanito y simple, es chistoso“, confesó la periodista.