“No fui capaz de defenderme”: Nicole Moreno confiesa que fue víctima de violencia física por una de sus parejas

Nicole Moreno, conocida popularmente como Luli, será la próxima protagonista de Juego Textual en Canal 13.

La polémica ex figura de la farándula local, que hoy se dedica a competir como modelo fitness, explicará las razones que la hicieron alejarse de la farándula.

“Muchas cosas que sucedieron no eran cosas que yo provocaba. Eran cosas que inventaban. Cuando yo iba a los programas iba siempre a aclarar. Eso me destruyó y por eso yo misma decidí dejar la farándula en 2013. Me cansé de que me hicieran daño”, es parte de lo que revelará Nicole Moreno esta noche en Juego Textual.

Tras varios episodios de crisis, la modelo logró recuperar el control de su vida.“Hay que tener cuero de chancho. En algún momento me pasó la cuenta, pero después, cuando empecé yo misma a controlar las cosas, comencé a bloquear y me daba lo mismo”, confesará.

Su violenta relación amorosa

La modelo también hará una cruda revelación: fue víctima de violencia física de parte de una de sus parejas.

“Uno no le cuenta a nadie porque siempre piensa que las personas pueden cambiar. Me costó un montón salir, se volvió un vicio y gracias a Dios lo logré cuando me di cuenta de que me tenía que respetar como mujer, empezarme a querer y valorar, porque no correspondía lo que estaba pasando”, reflexiona Luli.

“No fui capaz de defenderme. En ese momento no tenía fuerza. Después de eso fui fuerte”, confidenciará Nicole Moreno esta noche, en otro capítulo de Juego Textual hoy después de Teletrece.