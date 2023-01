Luego de que los fiscales de Nuevo México revelaron que presentarán cargos penales en contra de Alec Baldwin por homicidio involuntario, Hilaria Baldwin, esposa del actor, se dirigió a la prensa que estaba afuera de su casa de Greenwich Village pidiéndoles que se alejaran.

Todo esto luego de los hechos ocurridos en octubre de 2021 durante el rodaje de la película “Rust”, cuando el actor disparó una pistola que impactó en su compañera y directora de fotografía Halyna Hutchins, de 42 años, quien falleció a los días después.

Así, Hilaria salió de su casa, en la que vive junto a Alec, con un potente mensaje en su camiseta para los paparazzis y periodistas que estaban esperándola a las afueras. Con letras enormes, se leía en el estampado la palabra “empathy” (empatía).

Y después, junto con su bebé en brazos, se acercó a la prensa y uno de los periodistas le consultó si son justos los cargos que se presentaron en contra del actor. En eso, Hilaria les dijo que iba a contestar, pero que no le hicieran más preguntas.

“Quiero que se den cuenta de que tenemos siete hijos (con Alec), y el que estén aquí para acompañarlos al colegio y que estén allí cuando vuelven a casa no es bueno“, señaló la mujer.

También, agregó que “a nivel humano, saben que no les voy a decir nada. Lo saben. Así que por favor dejen a mi familia en paz y dejen que todo esto se desarrolle“.

En eso, les pidió que no se acerquen a sus hijos cuando vuelven a casa, ya que “me han preguntado: ‘Mami ¿qué está haciendo esta gente?’. Y es algo muy difícil de explicar como madre. Así que por favor vete a casa porque no voy a decir nada y Alec no va a decir nada“, concluyó Hilaria Baldwin.