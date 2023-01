“Me siento pidiendo limosna”: Paty Maldonado urge a sus seguidores a que le envíen aportes económicos para continuar con su programa de Youtube

Durante la última transmisión de La Maldito, Patricia Maldonado advirtió a sus suscriptores que el programa que realiza junto a Catalina Pulido podría no continuar. Esto, debido a la falta de apoyo económico de su audiencia.

La conductora alegó que las personas que ven su programa no se están “uniendo” a su canal. “Unirse” significa pagar una membresía mensual al canal a cambio de ciertas ventajas, como insignias de fidelización que se verán junto a tu nombre y agradecimientos en vivo para las categorías más altas.

El canal de Lo Maldito tiene actualmente cinco categorías: FAN ($2.500 al mes), MALDITO ($7.000 al mes), JUNTA ($18.000 al mes), GÜICHIPIRICHI ($40.000 al mes) e INDOMABLE ($80.000 al mes).

Además, Maldonado tiene cuentas en Patreon y Flow, donde también recibe aportes para su canal.

“No nací para pedir limosna”

“Estamos hablando todos los días que necesitamos más suscriptores’, entonces a veces me siento como que estoy pidiendo limosna y yo no nací para pedir limosna, porque yo nací para trabajar”, indicó Maldonado.

La conductora aseguró que si no aumenta su cantidad de seguidores, dejará de transmitir el programa y se dedicará a sus otras actividades, como el café concert, el canto y su participación en el programa Tal Cual de TV+.

Maldonado, que se declara pinochetista, envío un mensaje a sus detractores: “Quiero decirle a la gente de izquierda que ustedes no me están bajando, solo que me parece que un canal como este tiene que ser apoyado y en este instante no nos sentimos apoyadas. Ustedes no me están bajando, yo me estoy bajando”.