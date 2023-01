Acusan a un actor de “Merlina” por acoso sexual y piden su cancelación

Durante las últimas horas se destapó una gran polémica en torno a un reconocido actor de Merlina que fue acusado por acoso sexual, racismo y manipulación.

La serie de Netflix ha sido todo un éxito, generando números positivos para la compañía. También significó un gran salto en la carrera de los jóvenes actores protagonistas.

Gracias al impacto, y buen recibimiento que la producción tuvo en el público, se confirmó la segunda temporada y se espera que una parte importante del elenco regrese en los nuevos capítulos.

Sin embargo, hay un nombre dentro del reparto que comenzó a hacer ruido debido a las acusaciones en su contra y en redes sociales se pide su cancelación.

Se trata de Percy Hynes White, quien interpreta a Xavier Thorpe en la serie de Tim Burton. El actor de 21 años, al igual que sus compañeros, tuvo un gran impulso gracias a Merlina, pero hoy parece que podría sufrir un duro revés por casos de abuso sexual.

A través de RR. SS. se comenzaron a viralizar casos en lo que se apuntaba al intérprete canadiense como un abusador y agresor de ofensas sexuales.

Todo comenzó con la usuaria @milkievich, quien utilizó su cuenta de Twitter para exponer la situación. Según su relato, Hynes White y sus amigos invitaban a las chicas para poder tenerlas lo suficientemente borrachas y drogadas con marihuana.

Detalló que, una vez lograban tener a las jóvenes en malas condiciones, bajo los efectos de las drogas, comenzaban a tener sexo sin su consentimiento.

Una vez que la milkievich compartió esto en redes sociales, no pasó mucho tiempo para que aparecieran otras chicas con acusaciones similares.

Las jóvenes también consignaron en sus versiones que este tipo de hechos sucedieron (en más de alguna ocasión) cuando Percy Hynes White aún estaba en su época escolar, cercano a los 17 años.

