Juanes confiesa que estuvo cerca de ser una víctima de Pablo Escobar

Hace tan solo meses, el 23 de junio de 1990, el mismo Juanes estuvo a punto de ser una víctima mortal de la llamada “Masacre del Bar Oporto”, donde sicarios armados presuntamente al servicio del Cartel de Medellín mataron a un total de 23 personas.

Afortunadamente, al cantante no le habían permitido la entrada, por lo que él y sus amigos se fueron a otro local.

“Fui con mis amigos del colegio, íbamos a entrar y no pudimos entrar por alguna razón, no recuerdo cuál, nos fuimos a otro lugar y cuando estábamos sentados en la mesa pidiendo, llega el mesero corriendo ‘váyanse de aquí que acaba de haber una masacre aquí al lado. Nos salvamos de milagro… cuando hablo con una de mis hermanas, mi hermana Mara me dice ‘es que están vivos de milagro’”, recordó Juanes.

Juanes concluyó diciendo que, lamentablemente, la violencia que vivió Colombia como consecuencia del narcotráfico cobró la vida de algunos de sus conocidos y amigos. Este fue un duro golpe para el cantante, quien señaló que este oscuro periodo de su vida le dejó una huella imborrable.