“Me incomoda”: Vale Roth planea un nuevo cambio físico después del nacimiento de su hijo

El embarazo suele traer de la mano grandes cambios físicos. Y es que no solamente el vientre crece de manera notoria, sino que las mamas también pueden aumentar su tamaño. Una situación que Vale Roth está experimentando actualmente.

Es que la futura mamá no está nada contenta con su nuevo cuerpo. Y es que la exchica reality al parecer está muy incómoda, por lo que desde ya está planeando realizar un notable cambio en su físico después de que su hijo nazca.

Un hecho del que dio cuenta mediante sus historias de Instagram, donde la influencer reveló que no le gusta lo grandes que se han vuelto sus pechos.

“Ya, del embarazo lo único que sé y tengo bien claro es que no quiero pechugas grandes”, comenzó diciendo, ansiando que vuelvan a su tamaño original.

La molestia de Vale Roth

La joven añadió que “no, es que molestan. Me molestan pa todos lados, me aprieta todo el rato, es como aaaah, no. Aparte a mí no me gustan mucho las pechugas muy grandes, no sé, a mí, a mí me incomodan, me incomoda para hacer ejercicio, para dormir, para todo…”.

Además, detalló como quería que fueran sus nuevas curvas. “Bueno, así que cuando me opere van a ser chiquititas o como tenía antes, pero levantadas, porque me dio el pliegue de acá”.

Y añadió que “tampoco un perfil ultra alto que se ven como dos pelotas tiesas horribles, normal. Pero no sé, de la we… que me estoy preocupando si falta caleta”.

De esta forma, Vale Roth dejó claro que, tras tener a su primer bebé, se vienen cositas con sus curvas, las que pretende transformar apenas sea mamá.