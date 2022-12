“Ahora me llamo como siempre debí llamarme”: ex periodista de “Aquí Somos Todos” tomó una importante decisión

Los motivos de su decisión

El comunicador subió una foto a sus redes sociales junto a su Certificado de Nacimiento, en el que se lee Matías Burboa Vera. Y es que el periodista

“Escribo esto con los ojos llenos de lágrimas. No tengo pena, no tengo rabia, no estoy triste… Estoy indescriptiblemente feliz”, empieza el mensaje

El periodista continuó: “luego de 30 años, hoy por fin puedo decir que estoy dejando atrás una herencia familiar que desde siempre me significó más dolor que cualquier otra cosa. Desde hoy mi nombre cambia, sí, por el apellido de mi mamá que ahora llevaré como el principal con el mayor orgullo posible. Tengo tanto que agradecerle a la mujer que me lo dio todo, aún cuando estaban todas las condiciones para que fracasáramos, pero ella no lo permitió”.

Matías incluso se refirió a algunas experiencias de su infancia que motivaron su decisión. “Esas noches en las que me quedaba dormido llorando mientras me preguntaba: ‘¿por qué no me quiere mi papá?’. O esas tardes donde pasaba horas esperando que me fuera a buscar mientras mi mamá me convencía de que seguramente estaba ocupado con algo importante y de último minuto”.

“Hoy dejo atrás, literalmente atrás, el apellido de alguien que decidió sacarme de su vida y que lamentablemente se perdió la oportunidad de formar parte de la mía”.

Por último, Burboa aclaró que “esto no es un reclamo, tampoco una funa. Este post está lleno de alegría, lleno de gratitud, lleno de vida. Soy el mismo de siempre, pero desde ahora me llamo -legalmente- como siempre debí llamarme: Matías Burboa”.