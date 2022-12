Karina Álvarez se emociona en el último despacho de reconocida periodista

Un emotivo momento se vivió esta mañana en el noticiero de CHV, cuando Karina Álvarez se despidió de Carolina Garrido, una reconocida periodista del espacio.

“Quiero, Carola, despedirte en este espacio. Sabemos que este es tu último despacho para el noticiero AM, sé que te quedan más despachos en el noticiero de la hora de almuerzo, pero este es tu espacio, tu equipo”, comenzó señalado la comunicadora al momento de despedir a su colega quien estuvo 20 años en Chilevisión y quien en ese momento se encontraba realizando un despacho en vivo.

“Levantarnos más temprano hace que seamos más unidos y quiero enviarte un abrazo gigante. No es la decisión que a mí más me hubiese gustado, tú sabes, yo te lo he manifestado por fuera”, agregó la conductora.

Se emocionó hasta las lágrimas en medio de su despedida

“Han sido muchos años junto a nosotros en el canal, todos nuestros reconocimientos. No era con la intención de hacerte llorar; solo enviarte nuestro cariño y ojalá que el mundo del periodismo nos vuelva a reencontrar”, comentó Karina Álvarez para despedir a la periodista Carolina Garrido que ya se encontraba muy emocionada en ese momento.

Humberto Sichel también se sumó a los dichos de Karina y dijo: “Se lo hemos dicho todo, ya son 20 años en este canal, nos has visto pasar a varios desde que llegamos, hemos tenido muy buena relación y lo mejor está por venir”.

Por último, fue la propia periodista de CHV tomó la palabra y agradeció todo el cariño y las palabras de sus compañeros: “Se pasaron. Me han demostrado mucho su cariño siempre. Fue una decisión que me costó harto tomar, pero es para mejor en el ámbito profesional y personal. Es una decisión que había que tomar, así que le agradezco a todos”, concluyó la profesional.