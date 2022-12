¡Paren todo! Antonio Banderas habla sobre una posible nueva entrega de Shrek

El actor español, Antonio Banderas, se refirió a los rumores de sobre la quinta película del ogro más querido de todos.

“La primera vez que hice El gato con botas, estaba trabajando en Broadway, así que hice mi primera sesión allí. He hecho cinco películas (hasta) ahora. Probablemente, habrá otra, y Shrek probablemente regrese”, comentó la voz que le da vida al reconocido felino.

La declaración fue hecha esta semana durante un evento en el Festival de Cine del Mar Rojo, en el que se proyectó “El gato con botas: El Último Deseo”.

Una de las últimas informaciones sobre una nueva película, era que Dreamworks estaba preparando la entrega número cinco de Shrek, la cual se estrenaría en el 2019, lo que finalmente no sucedió.

En julio de este año, desde la franquicia detrás de las cuatro películas y cortos del ogro, publicaron un video en Twitter donde se ve a los hijos de Shrek y Fiona, a los pies de una cama y con una gran letra F de fondo. Lo que causó reacciones divididas entre quienes anhelan una quinta película y los que creen que con las cuatro entregas anteriores es suficiente.

F is for Fiona, Fergus, Farkle, Felicia, Family, Far Far Away… shall we go on? 💘 pic.twitter.com/NQFiKg3Z6l

— dreamworksjr (@dreamworksjr) June 27, 2022