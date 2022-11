Pasó su noche de bodas en el hospital: novia se vuelve viral por su mala suerte

Una novia se hizo viral durante el fin de semana, gracias a un video que le hizo su hermana y que tuvo miles de reproducciones en TikTok.

El video comienza mostrando a la novia, Camila Palma, diciendo “Hola, soy la novia y este es mi segundo trago“. La escena que le sigue, vuelve a mostrar a Camila, pero acostada en una camilla en la sala de urgencias, con una cara de evidente dolor.

Varios asumieron que la novia tuvo que ser llevada al centro de salud por un consumo excesivo de alcohol, pero su hermana Florencia subió otro video mostrando el desenlace completo de la historia.

¿Qué le pasó a la novia?

La novia estaba dándolo todo en la pista de baile cuando se resbaló y cayó fuertemente. En seguida, el novio corrió para socorrer a su novia, pero él también cayó al piso. Luego un tercero fue a rescatar a los novios, pero sufrió el mismo accidente.

Sin embargo, la novia fue la que quedó más grave y tuvo que ir a la clínica debido al dolor. El resultado, una fractura en el peroné.

“Soy torpe, siempre me pasan cosas, pero nunca me había fracturado. No me queda otra que tomarme esto con humor”, dijo Camila en conversación con LUN.

Su hermana Florencia grabó todo y como todos le hallaron gracia al video, le permitió que lo subiera a TikTok. Poco bastó para que se hiciera viral y acumulara más de 3 millones de reproducciones.

“La caída fue fuerte”

“Soy súper Yuyin (con mala suerte). Traté de aguantar el dolor lo que más pude pero al tiro supe que no era un esguince. Igual, a toda costa quise quedarme”, confiesa, lamentando que se perdió la última hora de la fiesta.

Su hermana dice que en “el momento de la caída fue fuerte y literalmente el centro de eventos parecía una sala de emergencias (puesto que la mayoría de los invitados eran profesionales de la salud). La obstinada quería seguir la fiesta“.

“Mi hermana es quemada de por sí, entonces todos coincidimos en que el matrimonio no podía terminar de otra forma sino era con una caída de la Camila. Nos reímos de la situación. Fue muy Camila de su parte”, afirma Florencia.

Y es que a la novia la mala suerte la persigue hace un buen tiempo. Su hermana incluso recordó que una vez “le tuvimos que echar agua bendita a su pieza porque era demasiado“.

“Siempre se está cayendo, le entran a robar el auto” y como practica varios deportes “siempre está llena de todo, moretones, esguinces. Es algo de familia“, asegura.