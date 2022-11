Actor de “El Juego del Calamar” es denunciado por acoso sexual

Durante las últimas horas se dio a conocer una acusación en contra de un actor de la popular serie El Juego del Calamar por acoso y conducta sexual inapropiada.

Se trata de O Yeong-su, quien dio vida al anciano Oh Il-nam (jugador N° 001), uno de los personajes más queridos y que dio mucho de qué hablar al final de la historia.

A sus 78 años, el intérprete alcanzó la fama a nivel mundial gracias a la producción surcoreana que prepara su segunda temporada bajo la mano de Netflix.

Sin embargo, hoy atraviesa una dura polémica luego de que se destapara un presunto hecho de acoso. Según reporta el medio Korea JoongAng Daily, fue denunciado por “tocar inapropiadamente“ a una mujer en el año 2017.

Si bien no se ha profundizado mucho más en el caso, Yeong-su ha desmentido las acusaciones en su contra y asegura que es inocente. Enfatiza que no ha cometido ningún tipo de abuso ni ha acosado a alguien.

“Solo le cogí la mano para guiarla por el lago. Me disculpé porque dijo que no haría un escándalo al respecto, pero eso no significa que admita los cargos”, fue parte de sus declaraciones.

A pesar de esto, el actor estrella de El Juego del Calamar deberá enfrentar a la justicia por estas acusaciones de acoso sexual. Los informes legales indican que el caso se abrió formalmente en diciembre del 2021.

Luego de que se cerrara la investigación en abril del presente año, la víctima, presentó una apelación, por lo que se vuelven a retomar los trabajos.

La fiscalía declaró que ha obtenido pruebas sobre el hecho y que todo se llevará mediante una acción judicial. De todas formas, aún se desconoce si O Yeong-su declarará en tribunales y cuándo se desarrollará el juicio.