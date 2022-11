MERCATA: así será la fiesta perfecta para los amantes del vino de Radio Concierto

MERCATA, la mega fiesta de aniversario de Radio Concierto es el mejor panorama para noviembre. Dos días, 15 viñas, bandas, DJ’s, y todo el glamour de una celebración exclusiva con los rostros de la radio. La cita es este 25 y 26 de noviembre, desde las 18:00 hasta las 00:00, en Av. Las Condes 11271, Las Condes.

Además, los asistentes podrán disfrutar de 15 cervecerías, 10 destilerías de gin y 5 de piscos.

Cómo y dónde comprar las entradas de Mercata

Las entradas están disponibles en PuntoTicket. La primera preventa está agotada, pero aún se pueden comprar las entradas en la segunda preventa por un valor de $20.000.

Y para aquellos asistentes que deseen adquirir su boleto en la puerta del evento, el costo será de $30.000.

La entrada incluye 15 degustaciones de los mejores vinos, deliciosos espumantes, exquisitos tragos de destilados y las más ricas cervezas artesanales. También tendrán opción de comprar los productos que gusten porque con la entrada de Mercata el plan es completo.

Y para que degustes como corresponde, la entrada incluye una hermosa copa de cristal conmemorativa de los 50 años de Radio Concierto grabada con un elegante acabado.

Además, los rostros de Radio Concierto estarán transmitiendo sus programas y compartiendo con los asistentes. Jorge Zabaleta, Lorena Boch, Trinidad Barros, Pamela Le Roy, Pato Bauerle, Bárbara Alcántara y todo el staff de la radio.

Viñas boutique exclusivas

Uno de los más destacados atractivos de esta celebración es que los asistentes tendrán acceso a viñas boutique con los productos más exclusivos. Viñas que no encontrarán en un supermercado ni en botillerías corrientes.

Mercata es la oportunidad perfecta y única para probar y comprar en el mismo lugar, al tiempo que disfrutan de grandes canciones.

Estarán presentes viñas desde Aconcagua a El Valle de Itata con sus exóticos productos chilenos. Pero, además, habrá un stand internacional invitado, que ofrece vinos de pequeños productores de Portugal.

Los conocedores de los productos vinícolas podrán disfrutar de una selecta variedad de cepas, incluyendo pais, cinsault, moscatel de Alejandría, merlot, cariñan, pinot noir entre otras.

Como plus adicional, los asistentes podrán tener contacto directo con los dueños productores de estas viñas. Sin duda una oportunidad única para vivir una experiencia 360 entre vinos y grandes canciones.

Artistas invitados

Las bandas nacionales We Are The Grand y Electrodomésticos, se presentarán el viernes 25 de noviembre y el sábado 26 respectivamente.

A estos se les suma el DJ Set de Melania Wonder y las inconfundibles mezclas de los dj’s de la casa, Lord Fader y Sir Cat Boy.

Imperdible After Party

Y para culminar, con la compra de la entrada a Mercata, tendrán acceso a una exclusiva after party cortesía de Miller. El sábado, desde las 00:00 horas, para los que la noche no se acaba.