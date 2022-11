¿El primer error de Triple H? Fallido canjeo de Austin Theory ante Seth Rollins generó múltiples críticas

“No tiene justificación”. Así calificaron los fanáticos de WWE el fallido canjeo de Austin Theory del maletín Money in the Bank el pasado lunes durante el programa Raw.

Todo comenzó cuando el campeón de Estados Unidos, Seth Rollins, realizó un reto abierto donde puso el cinturón en juego, siendo Ali el primero en responder al desafío. No obstante, en el ring apareció Bobby Lashley, quien golpeó a ambos sin mayores razones, abandonando el cuadrilátero.

Fue en ese instante donde ocurrió la primera situación que llamó la atención. Austin Theory llegó con el maletín directamente para canjearlo por el campeonato de EE. UU., siendo que, hasta el lunes, dicho maletín era canjeado por los títulos mundiales.

A pesar del escepticismo, algunos consideraron que dentro del contexto de WWE, estaba bien que Theory se quedara con un cinturón midcard. Sin embargo, Bobby Lashley volvió a interferir en la lucha, atacando al mr. Money in the Bank, costándole la derrota y su oportunidad titular.

¿El primer error de Triple H?

Tras lo ocurrido en Raw, todos los dardos apuntaron (por primera vez) al actual mandamás de WWE, Triple H, a quien lo acusaron de “enterrar” a Theory, mientras que otros lo tomaron como una venganza de “El Juego” hacia Vince McMahon.

Esto porque el exjefe de la empresa había dado su venia para impulsar a Austin Theory en el main roster.

A pesar de esto, fuentes especializadas afirman que esta decisión se enmarca, ya que, de momento, no hay nadie creíble que pueda destronar a Roman Reigns, por lo que todo apuntaría a que el “Jefe Tribal” sería destronado bajo la construcción de una gran y larga historia, que podría concluir en Wrestlemania.

Opción 1: Esto fue canon.

Opción 2: La intervención de Lashley hace invalido el canjeo.

Opción 3: No podis canjear la wea en algo que no sea un titulo mundial, teorías tonto.

Opción 4: Canjeo invalido era el reto abierto. ¿Dónde está Carlezzo cuando se le necesita? — EL TIM 🐇 (@TIMWrestling) November 8, 2022

Mil veces mejor que lo hubiera canjeado contra Bron Breakker, de esa manera podía defender el campeonato en NXT y RAW Triple H le hizo a un talento de Vince, lo que Vince le hizo a todo su talento de NXT — Alan de SuperkickTV (@Superkick_TV) November 8, 2022

Nada tiene sentido ya. Triple H le sabe bien al estilo de su suegro. #WWERaw pic.twitter.com/poK0ow4G8Z — Mr. Dabliuh Por El Bien Común 🙏 (@MrDabliuh) November 8, 2022

Austin Theory NO debió perder su maletín, menos por un título como el del USA 👎 Es oficial: Triple H NO confía en él. Nunca le vio nada especial (ni en NXT) tal como Vince McMahon sí lo hizo. El peor error del juego desde que asumió en su rol actual.#JusticeForTheory#WWERaw pic.twitter.com/5jRiSxOz0f — Rodrigo (@trejo_lp) November 8, 2022

"Triple H":

Por quienes comentan que enterró a Austin Theory, luego de que canjeó el maletín MITB en una lucha por el Campeonato de Estados Unidos, y perdió. pic.twitter.com/CorsOMnNga — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 8, 2022