Mercata es una oportunidad única de compartir con los locutores de Radio Concierto y disfrutar de los mejores vinos, destilados y cervezas. Además, podrás disfrutar de las bandas We Are The Grand y Electrodomésticos y los dj sets de Melania Wonder y los DJ’s estrellas de las grandes canciones: Lord Fader y Sir Catboy.

Compra tus entradas en preventa aquí

Con la presencia de 15 viñas, 15 cervecerías, 10 destilerías de Gin y 5 de Piscos, todos de pequeños productores, los amantes de lo exclusivo se preparan para asistir a la primera versión de Mercata. Un evento especial organizado por Bocas Moradas y Radio Concierto.

Celebra con los locutores de Radio Concierto

El evento también contará con los rostros de los programas emblemáticos de Radio Concierto, que transmitirán en vivo desde el lugar. Jorge Zabaleta, Pato Bauerle, Pamela Le Roy, Lorena Boch, Trinidad Barros, Bárbara Alcántara, estarán compartiendo y transmitiendo en vivo.

Mercata es una feria, un mercado, una cata, una fiesta, todo a la vez. También se presentarán bandas power como We Are The Grand, Electrodomésticos y DJ’s nacionales e internacionales amenizarán la fiesta.

Mercata: cuándo es y cómo comprar las entradas

La actividad abierta a público se realizará el próximo 25 y 26 de noviembre. La dirección es: Paseo San Damián, Av. Las Condes 11271, Las Condes, entre las 18:00 y 24:00 horas.

La actividad tendrá cupos limitados. La primera preventa ya se agotó. Pero puedes acceder a la segunda preventa de solo $20.000 (más cargos por servicios) hasta el 25 de noviembre. En puerta las entradas tendrán un valor de $30.000. Si quieres asegurar tus entradas puedes hacerlo directamente en el sistema de PuntoTicket haciendo clic acá.

Los asistentes recibirán una copa para recorrer los 45 stands donde se exhibirán y venderán los vinos, cervezas y destilados que nos acompañan. Los asistentes podrán comprar y degustar vinos, cervezas y destilados de diversos lugares de Chile. Incluyendo valles desde Choapa a Itata, cervezas de Santiago y el Sur, Gin de lugares recónditos de Chile y Pisco de 3º y 4º región.

La entrada te dará derecho a una copa y un ticket para 15 degustaciones de los productos antes descritos.

Además, habrá 2 grandes bandas nacionales dando un concierto: We Are The Grand el viernes y Electrodomésticos el sábado, además de un DJ set de Melania Wonder y DJ set de Radio Concierto.