“Chistoso y hasta un honor”: Presidente Gabriel Boric reacciona a broma de Jimmy Fallon

Desde el pasado martes 20 de septiembre, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se encuentra en Estados Unidos para participar de la 77a Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), además de sostener una serie de reuniones bilaterales con otras autoridades, y de participar en foros y paneles medioambientales.

En ese contexto, el comediante y uno de los rostros más reconocidos de Estados Unidos, Jimmy Fallon, realizó una serie de bromas contra las autoridades que participaron del evento de la ONU, entre ellos, al Mandatario chileno.

“A continuación, el Presidente de Chile que hablará sobre verse más como el presidente de la línea de cruceros Royal Caribbean“, señaló Fallon en su programa The Tonight Show.

The UN Leaders’ speeches this year are a bit unconventional. #UNGA #FallonTonight pic.twitter.com/Lazxotrax0

— The Tonight Show (@FallonTonight) September 21, 2022