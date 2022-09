¡Increíble!: a Camilo casi lo botan de su propio concierto: “Tuve mucho miedo”

El cantante colombiano, Camilo, vivió un momento sin comparación en los últimos días: casi lo echan de su propio concierto. Por un error de uno de los guardias de seguridad que no lo conocían, casi no se pudo presentar en el show que iba a dar en Orlando, Florida, en Estados Unidos.

¿Qué fue lo que pasó con Camilo?

En su cuenta de TikTok, Camilo reveló que tuvo mucho miedo, luego de que un guardia de seguridad del recinto donde se iba a presentar. no lo reconoció. Este divertido hecho ocurrió en Florida, Estados Unidos, en donde iba a realizar un espectáculo.

Ahora, Camilo lo ve divertido, pero aseguró que en su momento si tuvo temor. En este sentido, en un video publicado en TikTok, mostró toda la cronología de lo que le pasó. “Acaba de ocurrir algo fantástico que tiene que ser contado”, comenzó.

Más adelante, Camilo le dijo a sus seguidores de la importante red social: “Voy caminando hacia el camerino y me para alguien de seguridad de acá de Orlando y me dice ‘¿dónde está su escarapela?’. Y le digo yo ‘no tengo’, y me dice que por qué no tiene, que no debería estar ahí y le dije ‘yo soy Camilo, el que va a cantar’. Y ahí me rescató alguien, pero casi me echan de mi propio concierto”.

Vale la pena destacar que luego de este problema, y que casi se perdiera el concierto, Camilo mostró el reencuentro que tuvo con el guardia. Allí dice que “el señor no era de ‘La Tribu’, pero ya es de ‘La Tribu'”. Finalmente, chocaron los puños y se rieron por lo sucedido.

Reproduce el video que subió el cantante:

Camilo actualmente es uno de los cantantes latinos más influyentes. Cuenta con decenas de éxitos que son coreados por sus millones de fanáticos alrededor del mundo. Además, junto a la familia de su esposa, Los Montaner, han sabido capitalizar sus redes para exponer su vida, como si se tratara de un reality life.

Lee también: Don Francisco endieciochado: Vivi Kreutzberger publica foto de las Fiestas Patrias con su padre