El desahogo de Pamela Díaz por las Fiestas Patrias: “Me gusta tomar cuando nadie toma”

Cada vez queda menos para que terminen las Fiestas Patrias y una que será feliz cuando estos días lleguen definitivamente a su final, es Pamela Díaz. La presentadora televisiva mostró encontrarse agotada tras tantos festejos y además no se le vio contenta luego de que no encontrara un negocio abierto cuando estaba con su hija menor, Pascuala.

De esta manera, la Fiera utilizó sus redes sociales para desahogarse debido a lo tedioso que se le han hecho estas Fiestas Patrias. Así, a través de su cuenta en Instagram, subió varias historias junto a su hija pequeña, para manifestar su cansancio luego de tantos asados y todo lo que incumben estos días.

“Todo cerrado (…) Cómo que no sé… Ya no quiero más 18. Son muy largas las fiestas“, fue uno de los primeros comentarios que hizo Pamela Díaz, luego de que junto a su hija, les fuera mal buscando un negocio para comprar. De hecho, la “Pascu”, le secundó en todo momento, aunque siempre con un tono de broma.

“Estoy como agotada, people, del 18. Uno, ¿por qué son tan largas las fiestas? Segundo, esa cosa como que ya no quiero tomar más, no quiero comer más carne, ya no quiero comer más pan. Estoy como ahogada“, expresó después. Una descarga de la animadora en el que dio a conocer sus criticas ante estas Fiestas Patrias.

La interrupción de su hija Pascuala

Posteriormente, daría con más razones para dar a entender su agotamiento ante estas fechas de tanto festejo y asados. “Más encima, me gusta tomar cuando nadie toma. No cuando están todos tomando. Entonces eso me molesta“, afirmó la Fiera, que para ese entonces, fue interrumpida por su hija, que no dejaba de intentar asomarse por la cámara.

“¡Sale de aquí! Y eso que además no puedo estar sola ningún día, más encima. Ningún día. Ni uno, ni uno“, le dijo a la Pascu, para después reclamar debido a que por las Fiestas Patrias, los niños no tienen clases y pasan varios días completos con sus padres. Obviamente, todo en un tono humorístico, ya que después subió más historias divirtiéndose con su hija.