Perrito es viral en TikTok por ser fanático de una canción de Harry Styles

En las últimas horas, un video publicado en TikTok comenzó a ganar mucha popularidad. Se trata de una usuaria que subió a su perrito durmiendo. Sin embargo, al escuchar su canción favorita de Harry Styles, se despierta inmediatamente.

No hay duda de que Harry Styles es uno de los artistas más influentes en la actualidad, con millones de seguidores en redes sociales. De hecho, en los próximos meses se presentará en nuestro país, y hay mucha expectativa con este gran concierto que dará el artista británico.

En este sentido, la popularidad de Harry Styles es tan grande que ahora hasta las mascotas lo reconocen, y tienen sus canciones favoritas. Es así como una usuaria de TikTok documentó el momento en el que su perrito se despierta al escuchar As It Was, del ex One Direction.

¿El perrito fanático de Harry Syles?

La usuaria de TikTok, Ana Caserez, grabó el momento exacto en el que iba reproduciendo varias canciones de Harry Styles, y al darle “play” a As It Was, su can se despertó, sorprendiéndola hasta ella misma. “Me lo pidieron y aquí lo tienen”, comenzó escribiendo en su publicación, y adjuntó varios emojis de risa, corazones y perritos.

Luego, la dueña del perrito fanático de Harry Styles contextualizó: “Teo reconoce As It Was de Harry”. Vale la pena destacar que al momento de la publicación de esta nota, el video acumula más de 65 mil me gustas, 335 comentarios y 338 mil visualizaciones.

Visualiza el tierno y divertido video de TikTok a continuación:

