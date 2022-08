“Mi vida como ofrenda”: Pedro Pool hace extraño minuto de oración por el plebiscito por la nueva Constitución

Pedro Pool ya había estado en el ojo del huracán luego de que, hace algunas semanas, lanzó varias amenazas si ganaba la opción Apruebo en el plebiscito por la nueva Constitución.

El empresario dijo en un live que “si gana el Apruebo lo vamos a hacer igual, a la buena o a la mala, no se equivoquen. Yo, después del 4 de septiembre, me voy a dedicar a organizar grupos de resistencia, de defensa de la libertad, de la propiedad privada y de la familia. Y lo vamos a hacer a la buena o a la mala. Que la izquierda no se equivoque”.

Incluso, señaló que “no van a ser tres mil (muertos) como con el general Pinochet, van a ser hartos más, y no va haber exilio dorado. Se van a ir a la Isla Dawson, y con poca ropa y a trabajar”.

Unos agresivos dichos que se sumaron a otras declaraciones donde indicó que “vamos a fusilar a los prostituyentes por alta traición a la patria, porque Chile no se merece lo que pretenden hacer, que es sumirlo en la pobreza, el hambre y la esclavitud”, apuntando directamente a Jaime Bassa y Fernando Atria.

Pedro Pool, religioso

Sin embargo, lejos de esas violentas frases, que llevaron a que la Fiscalía de Osorno abriera una investigación en su contra, ahora Pedro reapareció en un tono más misericordioso.

De hecho, aprovechó la tribuna de su espacio en Youtube Bajo la Lupa para hacer una oración por el plebiscito.

“Señor, padre todopoderoso, hacedor del universo, de la luz. Venimos con humildad a pedirte, a rogarte tu misericordia a todos los corazones de estos 17 millones de chilenos a que solamente reine el amor, la paz, la comprensión y el deseo de caminar unidos como pueblo, como tu pueblo, tu nación, de la mano”, partió diciendo.

Y agregó “todos mis hermanos, entre ellos también los que no piensan como yo, la gente de izquierda. Especialmente te ruego por esas personas de izquierda que tienen su corazón lleno de odio, de amargura, de resentimiento”.

“Señor, tú que eres todopoderoso, haz en ellos tu milagro de sacarles el odio y resentimiento de sus corazones y almas”, añadió.

El guionista que escribe este país se está desquiciando. pic.twitter.com/7Hyzi5V10M — Nicolas Copano (@copano) August 20, 2022

Luego, lanzó un llamativo “te ofrendo si es necesario, no tiene mucho valor para todo lo que te pido, pero si tienes que tomar mi vida con 58 años, como ofrenda, tómala señor, te la doy”.

Un registro que fue compartido en redes por el periodista Nicolás Copano y donde Pedro Pool terminó con un “Señor, gracias por escucharnos”, elevando así sus plegarias por el próximo plebiscito.