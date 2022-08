A través de una transmisión en vivo de Instagram el artista nacional, Pailita, comunicó que se realizará un retoque.

El intérprete del éxito Ultra Solo informó así la información a sus seguidores: “Para los que no saben, esta semana entro a pabellón“.

Según informó, Pailita se tendrá que operar la nariz, ya que como indicó en el live, tiene el tabique desviado

“Por eso hablo gangoso, (…) tengo el tabique desviado y necesito operarme“, explicó.

El artista urbano, incluso indicó que desconoce por qué tiene así su nariz: ” No sé si me pegue en la nariz cuando chico o que me pasó”.

El cantante informó que la intervención quirúrgica será mañana lunes y que será “para una mejor vida, la salud está primero antes que todo“.