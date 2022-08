Pedro Alonso habla sobre su libro y proyectos a futuro: “No he parado de escribir y ha sido una alegría inmensa”

El reconocido actor español, Pedro Alonso, está de visita en Chile bajo el marco de la promoción para su novela “Libro de Filipo”, realizando charlas sobre su escritura y sus futuros proyectos.

En este contexto, en una conferencia de prensa explicó cómo surgió la motivación para trabajar en este reciente título. Si bien reconoce y agradece lo que significó interpretar a ‘Berlín’ en La Casa de Papel, apunta a una faceta renovada de su vida.

“Tuve una crisis que me hizo replanteármelo todo, tuve la sensación de que se me había pasado el tren profesional. Un colapso en toda regla. Desde entonces me fui reconstruyendo”.

Comenzó a pintar, meditar y también a escribir, sin embargo, esta reciente creación es la primera que publica. “No he parado de escribir y ha sido una alegría inmensa (…) lo segundo que he escrito fue esto”.

“Libro de Filipo”: Una mirada a otra vida

Pedro explicó que el libro llega en parte gracias a la influencia de su pareja, Tatiana Djordjevic, quien es hipnoterapeuta y hace regresiones.

“Este es el arranque del libro, que está publicado como ‘no ficción’ (…) yo tuve un viaje de dos horas, con un buen guía que te ayuda y tuve un impacto de intensidad increíble”.

La obra narra la experiencia del actor sumergido en la época del imperio romano. “Yo soy Filipo, yo lo viví en primera persona. Entré en la historia desde un ángulo que me dejó perplejo”, indicó.

Como protagonista, siendo un guerrero romano, conoció a Yilak, líder de un grupo rebelde y maestro que no le cierra la puerta a nadie, y quien cambiará su forma de ver y de relacionarse con el mundo.

Una lección personal

Detrás de este libro está la historia del crecimiento personal de Filipo. Por su parte, Yilak busca encontrar la verdad, despertar la conciencia y ver lo invisible, hasta dejar al descubierto la farsa y el sistema de los poderosos.

“El libro va de un tipo peleado con el mundo, que era yo, que se encuentra con un líder que le cambia el sistema de procesamiento y le cambia la vida. Lo mete en una complicación muy seria”, señaló Pedro Alonso.

Todo este recorrido será una lección para Filipo, quien deberá debatirse entre mantenerse fiel al régimen al que ha servido o convertirse en un traidor con principios.

Proyectos a futuro

Actualmente, el actor se encuentra con la agenda bastante ocupada respecto a sus trabajos. Recientemente viene de grabar una película documental en México, donde se desempeñó como director y ahora está escribiendo el guion.

Ese título también pasa por sus experiencias personales, asegurando que “el asunto de la cinta tiene que ver con muchas cosas que son centrales en mi búsqueda“. Esto, con mucho viaje y vivencias en el país.

Asimismo, destaca lo que significa asumir proyectos desde una posición como cineasta. “Es una gran satisfacción pero con un vértigo muy grande porque la responsabilidad es nuestra”.

Bajo este punto de vista, se refirió a la posibilidad de realizar una adaptación de “El Libro de Filipo”, apelando a que es una probabilidad real pero aún muy prematura.

“Veo una línea de producción posible. Me han intentado comprar los derechos desde Francia, pero dije que no, porque es muy rápido”, detalló el intérprete de ‘Berlín’.

“Claramente es una película, por su guion largo. Pero es una de producción grande y yo no quiero ir ‘a lo loco'”, señaló, haciendo referencia a que se irá dando paso a paso.

La Casa de Papel

Otro de los futuros proyectos es un spin-off con Netflix, donde volverá a interpretar a Berlín de La Casa de Papel. Esta vez para una precuela, antes de lo ocurrido en la Temporada 1.

Pero sostiene que aún no hay muchos detalles sobre ese título que de momento se titularía Berlín. Reconoció que los trabajos deberían empezar durante los próximos meses, aunque ni siquiera él sabe muchos más detalles.

Se espera que pueda llegar al servicio de streaming durante el año 2023. Por ahora, Pedro Alonso sigue en un paralelismo entre su carrera como actor y promocionando su libro que evidencia un giro en su vida personal y profesional.