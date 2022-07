Cristián de la Fuente presenta Chile Merece Más: una plataforma crítica de la nueva Constitución

Este 29 de julio, Cristián de la Fuente dio a conocer su plataforma Chile Merece Más. A través de un video, el actor lanzó un espacio con el que espera que sus aprensiones y la de otras personas, frente a la nueva Constitución, sean leídas y compartidas. Una plataforma crítica de la propuesta constitucional de la Convención en la que espera sumar a más personas.

El también productor de cine define su plataforma como un grupo de la sociedad civil, que empezó hace poco y que busca ser lo más transversal posible, sin ningún tipo de exclusión. “No somos quien para decirle a las personas como deberían votar, pero si buscamos que conozcan las propuestas que creemos no le hacen bien al país“, afirmó De la Fuente en conversación con ADN.

Más adelante, el actor contó que, además de él, son otros tres los que lideran actualmente este espacio. Andrea Gerardi (licenciada en relaciones internacionales), Carmen Edwards (economista) y Javier Álvarez (empresario y emprendedor regional) son los demás coordinadores Chile Merece Más. “Esperamos seguir creciendo”, expresó.

Y otra persona a la que le habló de esta plataforma, fue Pilar Sordo, quien todavía no se ha sumado a la iniciativa política de su amigo. “No soy parte. Por lo menos no todavía, no sé si lo voy a ser (…) Recién la semana pasada Cristián me contó que la había creado“, declaró la psicóloga.

¿Cómo surge Chile Merece Más?

El asalto que sufrió, en el que le dispararon a su hija, marcó un punto de inflexión en Cristián de la Fuente en cuanto a su participación en política. “A raíz de la experiencia que viví el 10 de marzo pasado, donde mi hija terminó baleada en ambas piernas, me reuní con muchos padres que lamentablemente no tuvieron la suerte que tuve yo, y perdieron a sus hijos por causa de la violencia”, dijo.

Fue por este episodio, que empezó a apoyar activamente una ley en busca de más seguridad. “Es por ello que trabajamos juntos en apoyar la Ley Tamara, que hoy esta próxima a discutirse en el Senado“, explicó.

Y así, también por este difícil momento, surge su activismo por el Rechazo y la plataforma Chile Merece Más. “Por otro lado, al leer la propuesta constitucional vi que habían muchos artículos que nos desprotegían con respecto a la seguridad. Un tema que para mí es muy importante. La vida y el futuro de nuestros hijos depende de las decisiones del presente“, concluyó.