Además de encontrarse en las grabaciones del nuevo western de Pedro Almodóvar, Strange Way of Live, Pedro Pascal ha tenido días de mucho activismo político. El fallo de la Corte Suprema contra el aborto en Estados Unidos, enojó al actor chileno. Y no pasaría mucho tiempo, para que también tome postura ante el plebiscito del 4 de septiembre en Chile.

El protagonista de The Mandalorian, tras recibir la noticia del histórico fallo del órgano judicial más importante de Estados Unidos, se pronunció rápidamente en contra. “Esto es un ataque directo a los pobres y a la dignidad de todos los seres humanos“, escribió el actor radicado en Nueva York.

Luego, tras manifestarse públicamente en contra del fallo de la Corte Suprema, Pascal empezó a compartir varias publicaciones en la misma línea. Tweets de activistas, políticos y celebridades que también se pronunciaron en oposición a la sentencia contra el aborto en Estados Unidos.

Tweets del actor y director de cine Danny DeVito y de la congresista latina Alexandria Ocasio-Cortez, fueron retuiteados por el chileno que también actuó en Game of Thrones.

“Apruebo feliz”

Sin embargo, muchos de sus fans en Chile esperaban que Pedro Pascal se manifestara ante una opción frente al plebiscito del 4 de septiembre. La duda de si el actor radicado en Estados Unidos apoyaría la propuesta de nueva Constitución o no, estaba ahí.

Y todo partió con un usuario de Twitter que editó una antigua fotografía de Pascal en la que muerde un libro, el cual cambió por el borrador de la Convención. Durante varias horas, recibió mensajes a favor y otros que lo criticaban por haber manipulado la imagen original. Lo que cambió cuando apareció el mismo mandaloriano.

“#Apruebo”, “#AprueboFeliz” y “#Chile” fue lo que redactó Pedro Pascal cuando citó el tweet de quien había editado su fotografía. Actor que además, previamente, había compartido en su cuenta en la red social, el sitio La Constitución es Nuestra, que invita a conocer la propuesta constitucional de los convencionales con análisis de expertos.