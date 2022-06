Jean Philippe Cretton habló sobre cómo fue su paso por Canal 13: “Me sentí muy ignorado”

Jean Philippe Cretton está en uno de sus mejores momentos televisivos como conductor de Podemos hablar. El presentador televisivo luego de una trayectoria por varios canales, asegura sentirse muy cómodo donde hoy se encuentra. Y en una conversación en #Relaja2, de TiempoX, el periodista analizó sus pasos previos antes de llegar a Chilevisión.

Sobre su salida de Mentiras Verdaderas y de La Red, rememoró como su inexperiencia y juventud entrampó su negociación con el canal. “Hasta que finalmente a mí se me comunica que no continúo en ‘Mentiras Verdaderas’, y yo cabro chico, pollo, no hice bien el seguimiento de esa ruta“, recordó.

Además de que también no sintió que la despedida que le dieron fue la mejor. “No me lo comunicaron de una manera muy amable, a la manera de la tele“, expresó. Y luego agregó: “Ni un centímetro de cariño a los dos años que había hecho, nada. Obviamente no quise seguir (…) Y me quedé sin pega, 3, 4 meses y ahí me surgen dos llamados, que era el 13 y CHV”, explicó.

Su estadía en Canal 13

Cretton igualmente analizó su paso por Canal 13, donde le prometieron proyectos que no se llevaron a cabo. “Canal 13 me ofrecía algo que yo quería mucho hacer, que era una suerte de noticiero chascón… Era un programa que fuese tarde, después de la medianoche, que lo hacen muy bien en Argentina, se hace muy bien en España, pero en el 13 no pudieron entender el concepto“, contó.

De ese intento de programa, se grabaron 10 pilotos. Y tras varias pruebas, su espacio en la señal fue trasladado del área de entretención al área de prensa. “Yo decía ‘qué pasó’, no entendía nada, ahí todo se desfiguró (…) Me sentí muy ignorado, el que no te brindaran reuniones, prácticamente que no te saludaran, como que fueras un ente dentro del lugar“, cuestionó.

Sin embargo, tiempo después, el animador de Chilevisión busca verle el lado medio lleno del vaso a su experiencia en Canal 13. “Hoy día lo miro con la tranquilidad del tiempo y digo ‘igual fue bueno’… Es bueno saborear ambos mundos, el éxito en algunos instantes y el fracaso en otro“, declaró.

Esto último no cambia el cómo se dio su salida de la ex señal católica. “Renuncié al Canal 13 asqueado, porque me encontré con una forma de trabajar de ciertos ejecutivos que era muy grosera. La misma conversación final fue… No lo voy a decir porque fue una cuestión que ‘no puedo creer lo que está pasando’. Finalmente renuncié y cuando renuncio digo no quiero saber más de esto“, afirmó.

Finalmente, reveló que tras renunciar a Canal 13 y previo a su llegada a Chilevisión, pensó en irse al extranjero. “Estaba un poco cansado de la interna, de la forma de funcionar y ahí en un momento pensé en irme a Barcelona… Cualquier cosa, pero era resetearme“, cerró.