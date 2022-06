Pedro Carcuro habló por primera vez de la muerte de su hijo: “Es lo peor que te puede pasar”

El pasado domingo en la noche la nostalgia y la emoción se tomó De Tú a Tú. El invitado del programa nocturno de Canal 13 fue Pedro Carcuro, quien además de dar detalles de su trayectoria laboral y de su amistad con Julio Martínez y Sergio Livingstone, también se refirió a su vida familiar, y de manera muy conmovedora, a la muerte de su hijo.

El comentarista deportivo se emocionó profundamente cuando en la conversación con Martín Cárcamo se le preguntó sobre el fallecimiento de Franco Carcuro, quien se suicidó producto de una depresión endógena. El hijo del periodista del comentarista dejó una carta antes morir, en la que aseguraba que se iba en paz y tranquilo.

“Es imposible de sobrellevar. No se puede, no se puede. Es un puñal que no te lo puedes sacar nunca. Es lo peor que te puede pasar“, dijo el exconductor De pe a pa casi entre lágrimas.

El prólogo de Sergio Livingstone

Posteriormente, Cárcamo mencionó su libro Me pongo de pie, que publicó Carcuro tras la muerte de su hijo y en el que Sergio Livingstone escribió un emotivo prólogo.

“Dios tiende su mano y el hombre bueno sabe acogerla. El rayo cayó en la vida de Pedro Carcuro, se abrió el abismo, la angustia quedó para siempre anidada en su mortificado corazón. Pero mi amigo alzó la vista, juntó fuerzas y moldeó lo que ha sido su característica, su impronta más destacada. Lo que siempre él ha sabido hacer, claro que sí: Se puso de pie, y siguió batallando. Ahora todos nos ponemos de pie contigo. Tu amigo de siempre, de Sergio Livingstone”, leyó Martín Cárcamo ante un conmovido Carcuro.

Una sentidas palabras que el difunto portero de Universidad Católica redactó cuando su compañero de Zoom deportivo se encontraba más triste. “Yo todavía me acuerdo que lo abracé, que le di un beso en la mejilla y acepté todo lo que me retó antes y después. Sapito es incomparable“, señaló Pedro Carcuro al referirse al texto escrito por su amigo.

Cómo ve el trágico episodio años después

El comentarista deportivo explicó que la muerte de su hijo tiene una clara razón detrás, que es una enfermedad. “La depresión es como un cáncer del alma y de la mente“, afirmó sobre ella. Pero visto desde la relación de un padre con su hijo, expuso que tras haber conversado de todo con él, no lo puede aceptar. “No lo puedo entender. Y uno se pregunta y se sigue preguntando, ‘¿Por qué pasó esto?’“, expresó.

Luego, el periodista de TVN comentó cómo esos pensamientos lo han afectado desde ese doloroso día. “Esos lamentos te machacan y te machacan. Son parte de una mochila que se hace de repente insoportable de llevar“, declaró afectado.

Más adelante, Martín Cárcamo le preguntó a Carcuro si era feliz y su respuesta la respondió con una corrección. “Yo creo que la felicidad es de momentos y la pena te acompaña siempre. Esa es la distancia y diferencia que existe entre una y otra. Y uno tiene que aprovechar los momentos difíciles”, afirmó el comentarista deportivo.

“Yo sentí que me derrumbaba a cada rato, yo no sé como estoy de pie (…) Uno piensa que se va a caer, pero aguanta y aguanta, como en el boxeo“, cerró.

