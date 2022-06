Cristián de la Fuente celebró el Día del Padre con emotivo video: “Pensé que amar tenía un límite”

El Día del Padre es una de esas fechas donde se manifiesta más cariño en el año. En el que muchos hijos comparten y festejan a sus papás. Un día especial para muchos, y en el que también varios hombres que han vivido la paternidad aprovechan de reflexionar sobre cómo esta ha cambiado su vidas. Y Cristián de la Fuente fue uno de ellos.

El actor subió un video muy emotivo en el que dedicó sentidas palabras a su experiencia junto a su hija Laura. El ex conductor de Cabaret burlesque saludó a todos quienes tienen común su trabajo como padre, a los que los llamó “colegas”. Además de que también se acordó de su progenitor, y por sobre todo, agradeció a su hija por darle la oportunidad de ser su papá.

“Feliz día a todos mis ‘colegas’ en este Día del Padre. Y un beso gigante al mejor del mundo que me sigue guiando desde el cielo. Gracias Lau por regalarme cada día a tu lado y tener el honor de ser tu papá. Te amo. ¡Feliz día colegas!”, escribió el modelo en la publicación en Instagram.

Su conmovedor mensaje en el video

Sin embargo, las palabras más bonitas las guardó para el registro que subió con grabaciones y fotografías con su hija. “Cuando yo iba a ser papá por primera vez, un amigo mío me dijo que me iba a crecer el corazón (…) Y no lo entendí hasta que Laura nació. Y el día que Laura nació yo sentí como el corazón me creció, porque descubrí una nueva forma de amar”, dijo al comienzo del cortometraje.

Luego, prosiguió a narrar todo lo que aprendió desde que nació su hija. “Yo pensaba que amar tenía un límite, que uno podía amar a su familia, que uno podía amar a su pareja… Pero cuando nace un hijo, el corazón crece“, relató.

A continuación, el modelo explicó los cambios que vivió desde que es papá de Laura. “Uno ama de otra manera. Uno siente una capacidad de amar, un sentido de responsabilidad, un sentido del sacrificio, una forma de vivir la vida y una forma de amar que es distinta. Y eso solo se explica porque el corazón crece”, reflexionó después.

Lo que más ama hacer es ser el padre de Laura

Cristián de la Fuente continuó con su conmovedoras palabras y puso énfasis en cómo la paternidad lo motiva a superarse. “Ser papá es lo más lindo del planeta, es mi trabajo favorito. Y quiero ser una mejor versión de mí mismo para que Laura tenga a alguien a quien mirar y alguien a quien seguir.

“Y todos esos sacrificios que uno hace en la vida, siempre tienen una gran recompensa, que es cuando tu hija te mira a los ojos y te dice: ‘Te quiero papá’. Feliz días a todos a mis colegas“, concluyó.

Mira acá el video: