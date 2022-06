Este es el tercer fin de semana desde que fue confirmada la separación de Shakira y Gerard Piqué. Desde entonces, el ojo de la opinión pública está puesto en qué pasó, hecho que han llevado con total hermetismo.

La historia de amor terminó -supuestamente- en meses pasados, pero la ruptura fue oficializada por la agencia de comunicaciones que maneja las relaciones públicas de Shakira. Esta hizo llegar un breve comunicado a la agencia internacional de noticias EFE.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, señaló el texto.

Desde entonces, internautas no tardaron en relacionar la nueva música de Shakira con la ruptura, con supuestas indirectas para Piqué, algo que ocurrió con la canción que sacó junto a Rauw Alejandro, llamada Te Felicito.

“Te felicito, qué bien actúas”. “Esa filosofía barata ya no la compro”. “Gente de dos caras, no la soporto”, son algunas de las frases que no dudaron los fans en vincular con la situación personal de Shakira. De hecho, la colombiana ha plasmado históricamente sus emociones en su exitoso cancionero.

Ahora, Black Eyed Peas y el dj David Guetta estrenaron una nueva canción con Shakira. Y como era de esperarse, las teorías conspirativas no tardaron en circular.

Nueva canción con Shakira y las supuestas indirectas para Piqué

Esta es Don’t You Worry, la nueva canción de Black Eyed Peas con David Guetta y Shakira, ya disponible en YouTube:

La nueva canción que cuenta con la colaboración de Shakira tiene frases cantadas por ella que dicen: “Todo estará bien me siento tan viva, voy a vivir mi mejor vida. Hacer solo lo que me gusta. Yo estaba abajo y ahora me levanté, sigo haciéndome más sabia. Entonces me doy cuenta que todo estará bien”.

Estas son las palabras que relacionan varios fans en redes sociales con el presente sentimental de Shakira luego de su separación.