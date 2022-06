Este 18 de junio cumplió 80 años una leyenda viva de la música. Paul McCartney celebró ocho décadas rodeado de decenas de miles de fans en un concierto en el que también estuvieron artistas de la talla de Bruce Springsteen y Jon Bon Jovi. Precisamente, este último fue el que le cantó ‘Feliz cumpleaños’ frente a todas las personas que los rodeaban.

El músico celebró su natalicio con más de 60 discos entre su carrera como integrante de The Beatles y su producción como solista. Además, McCartney es reconocido como uno de los compositores más exitosos de todos tiempos. A su haber, posee 60 discos de oro, más de 100.000.000 álbumes vendidos y más de 100.000.000 de sencillos que han sido comprados.

Paul también ha sido considerado dos veces en el Salón de la Fama del Rock, tanto como miembro de The Beatles, como también por su carrera como solista. Igualmente, ha ganado 21 Premios Grammy. Esto, sin olvidar que ha escrito o coescrito 21 canciones que llegaron a ser el número en el Billboard Hot 100.

Pero eso no es todo, ya que también ha dado conocer su faceta social, tras participar y ayudar a diferentes organizaciones benéficas internacionales. Muchos de estos organismos están relacionados con temas como los derechos de los animales (Paul es vegetariano), la caza de focas, la limpieza de minas terrestres, la superación de la pobreza y la educación musical.

Los saludos que recibió de los famosos

Fiel a su estilo, el exmiembro de The Beatles decidió celebrar su cumpleaños en un concierto. Una instancia en la que el vocalista de la banda de rock Bon Jovi fue el encargado de cantarle por su cumpleaños frente a todo el público que asistió.

Pero también a través de redes sociales hubieron otros artistas reconocidos mundialmente que decidieron saludarlo en su día.

Jon Bon Jovi singing “Happy Birthday” to Paul McCartney at Paul’s MetLife stadium concert, June 16, 2022: pic.twitter.com/lJxUOTJzZL — The Beatles (@BeatlesEarth) June 17, 2022

A Friend Like You: Happy 80th Birthday to Paul McCartney! pic.twitter.com/LYJropOi0y — Brian Wilson (@BrianWilsonLive) June 18, 2022

Hoppy Birdy Uncle Paul… ❤️🙏🏻😘🎂 pic.twitter.com/DfWZ7b4TcM — Julian Lennon (@JulianLennon) June 18, 2022