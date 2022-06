Rojo Edwards es desmentido en directo por Mónica Rincón: “No es eso lo que dice”

Durante el pasado 16 de junio, el senador Rojo Edwards fue invitado a conversar con Mónica Rincón en CNN Prime sobre la nueva Constitución. El congresista del Partido Republicano reiteró sus críticas a la propuesta constitucional redactada por la Convención y volvió a manifestar su postura a favor del Rechazo en el plebiscito de salida.

En la entrevista el senador de la Región Metropolitana habló sobre cómo el borrador presentado por los constituyentes va a, supuestamente, afectar a las personas. E hizo especial énfasis en el área previsional, donde aseguró que los fondos no van a ser de las personas.

Las críticas del senador

“Son tantas las materias que regula la nueva Constitución, que es mucho más efectivo que sea la sociedad la que discuta por cuánto se ve afectada. Por lo tanto creo que, desde el punto de vista de nuestro sector, la verdad es que lo que más aporta son los casos específicos en que se ven afectados, como el hecho de que nuestras pensiones no van a ser nuestras“, afirmó el congresista.

Y luego agregó, para recalcar: “La verdad es que la constitución dice claramente que no van a ser nuestras (los fondos previsionales)”.

Tras esto, además ejemplificó con otras áreas, como la enseñanza y la justicia. “Que la libertad de educación estará bastante restringida; que no va haber igualdad ante la ley; que van haber 11 sistemas de justicia; que el estado ya no va a ser una nación multicultural sino que plurinacional, que es algo que puede afectar la unidad en el futuro”, mencionó el militante del Partido Republicano.

La respuesta de Mónica Rincón

Posteriormente, vendría el turno de rebatir de la periodista de CNN. Ella se refirió a los dichos del senador, a los que cuestionó. E incluso le desmintió cuando habló de regulación previsional. La comunicadora aseguró que lo expresado por el senador no es como él dijo.

“Puede gustar o no a uno la nueva propuesta… Pero no es efectivo que diga que los fondos de pensiones no van a ser nuestros“, corrigió la conductora de CNN Prime.

Y la periodista no terminó ahí, ya que insistió en el error que le acusó a Rojo Edwards. “No es eso lo que dice. Puede ser bueno o malo el sistema diseñado, pero no dice lo que usted está señalando“, concluyó Mónica Rincón.

El video del round entre la comunicadora y el congresista: