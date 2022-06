Vanessa Daroch predijo el fallo de la FIFA: “Desde el principio yo vi fuera a Chile”

A pesar de las esperanzas que muchos depositaron en el proceso, la FIFA desestimó el alegato de la selección chilena. En el caso sobre el jugador ecuatoriano Byron Castillo, el organismo internacional del fútbol profesional falló en contra de las aspiraciones nacionales. Chile quedó fuera del Mundial de Qatar, y Vanessa Daroch lo predijo días atrás.

La médium chilena ya había adelantado en una conversación para el programa #Relaja2 de TiempoX, que no veía con buenos ojos el caso futbolístico para el país. Eso fue hace más de una semana. La tarotista señaló que Chile no iba a clasificar al Mundial de Qatar. Y hoy, el tiempo le dio razón.

La predicción de la Daroch

Cuando en la entrevista le tocó hablar sobre la posibilidad de un fallo a favor de la selección chilena, la tarotista enseguida hizo un llamado a la calma. “Tengo que ser súper responsable”, dijo antes de comenzar con su vaticinio. “Desde el principio yo vi fuera a Chile“, agregó después.

Posteriormente, Daroch se preocupó de reiterar que incluso mucho antes ya había advertido que Chile no iba al Mundial de Qatar. “Y pueden buscar los videos, desde el principio lo dije: no, no va“, aseguró hace poco más de una semana.

Sin embargo, en ese entonces, igualmente quiso ilusionar un poco a los hinchas nacionales. “Ahora, aunque… Lo único que les puedo decir: pónganle doble empeño. La dirigencia y los jugadores. Póngale 200, porque va a estar difícil. No nos hagamos esperanza, pero póngale“, enfatizó.

Justamente, a raíz de esa última declaración, es que para muchos de los seguidores de la médium, todavía hay esperanzas de que la selección chilena vaya al Mundial de Qatar. Esto debido a que la ANFP aún puede apelar ante la decisión de la FIFA.