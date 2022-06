Otra fanática de Ricardo Arjona se desnudó en pleno concierto

El furor que causa Ricardo Arjona entre sus fanáticas no tiene precedentes, o al menos así ha quedado evidenciado desde abril pasado cuando una fan se desvistió en pleno concierto.

Durante un show de Arjona, celebrado en Dallas, Texas, una fan del cantante, identificada como Andrea Vivas Verde, comenzó a desvestirse hasta quedar en ropa interior. Lo hizo cuando el guatemalteco interpretada “Desnuda”, una de sus canciones más conocidas.

Ahora, una situación similar vivió Arjona en Miami cuando otra mujer quedó con el torso totalmente desnudo. Cabe acotar que el cantante interpretaba el mismo tema.

El nombre de esta fan de Arjona es Rocío Gallardo y su video no tardó en circular en redes sociales.

Fan de Arjona terminó semidesnuda en pleno show

Este es el video que muestra el momento en que la fanática del cantante se desvistió en el concierto:

Las músicas de @Ricardo_Arjona enamoran pues detallaso el de esta chica que muestra sus pechos al Ritmo de la Canción "Desnuda" 🤗 fanáticas total. 💯 Video ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/np6nUBkW5Y — Mariela Calero_ 🇳🇮 (@CaleroMariela) June 7, 2022

Luego del show, la fan de Arjona se pronunció en Internet por lo que habría hecho y expresó: “Mi momento, mi instante, y hacerlo confundirse. Ufff. Ya, no más que me reviento de emoción”.

“Hasta ataque de llanto me dio después. No fue la acción, sino el valor para salir de mi zona de confort. Ayer fueron mis pechos, pero mañana es un cambio financiero para mi familia, o cualquier decisión que tenga las agallas para tomar. Sé que tengo el apoyo de mi esposo, y no me importa un bledo el qué dirán”, sumó.

Así como Rocío, Andrea Vivas, la otra seguidora que se desvistió en abril, ya lo ha hecho al menos dos veces más en la gira que encabeza el cantante en varias ciudades de Estados Unidos.