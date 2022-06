Nicole “Luli” Moreno se coronó este fin de semana como la campeona de la categoría Wellness y Novicio Open en la competencia de fisicoculturismo “Santiago Muscle Fest”.

“Estoy muy emocionada, aún asimilando. Feliz por el primer lugar Wellness”, escribió la exchica reality en su cuenta de Instagram.

Desde hace unos años, Luli está dedicada al fisicoculturismo. Y la apuesta le ha dado resultados pues no es el primer título que obtiene en la disciplina. En 2021, obtuvo el premio Miss Universo FitModel.

Además de compartir una serie de imágenes y videos, Luli fue felicitada por algunos personajes de la farándula criolla. “Seca, galla. Te lo mereces, cuando uno quiere algo con todo”, escribió en un post Pamela Díaz. También se sumaron a las felicitaciones Pato Torres y Flaviana Seeling.

Antes de la competencia de este fin de semana, Luli había publicado un texto en el que contaba su proceso de trabajo: “Luego de tanto tiempo de preparación, sacrificio y esfuerzo; llegó el momento de subirme a la tarima, y seguir amando esta hermosa y esforzada disciplina”.

“Han sido días de muchos sacrificios, sin embargo no desistí ni cuándo me llegó la noticia que me debo operar el menisco”, añadió.

Así, Luli sigue sumando éxitos a su carrera como fisicoculturista, con otro título en su palmarés.