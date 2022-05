“Dios me habló”: exintegrante de los Wachiturros sueña con volver a la música y convertirse en pastor cristiano

Los Wachiturros fueron la sensación musical en Argentina hace más de 10 años, pero también en Chile lograron conseguir fama, shows y reconocimiento, de la mano de su hit Tírate un paso.

El presente del grupo es distinto. Este año anunciaron su intención de volver a la actividad. Pero uno de sus integrantes, Lucas Daniel Caballero, quiere combinar la música con otra vocación: la religión.

El “Kaka” -como le apodaban- contó a Clarín que su camino en la fe se dio en 2013, gracias a que le informaron que irían de gira a Europa. “Yo llegué a casa y dije ‘me tengo que hacer el espiritual’. Entonces me arrodillé y le empecé a agradecer a Dios por la oportunidad de conocer Europa. Pero en un momento se me hizo un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. Y ahí Dios me habló”, dijo.

“El mensaje fue claro e intenso. Dios me dijo: ‘O me servís a mí o servís a tu grupo’. Ni más ni menos, sólo eso me dijo. Y bastaron esas palabras para sentir el pecado en mi vida, que todo lo que hacía estaba mal, que no era el camino correcto el que estaba tomando, que Dios me creó con otro propósito”, añadió.

Tocó fondo

Caballero comenta que en la época de máxima fama de Los Wachiturros estuvo cerca de “tocar fondo” pues “no le encontraba sentido a la plata, a la vida. La fama fue jodida. Era un momento no podíamos salir a ningún lado, literal. Por ejemplo, yo me iba casi un mes a laburar, al volver quería invitar a mi familia a comer y no podía de la gente que me pedía fotos”.

Ahí fue cuando probó las drogas: “Tenía un vacío que no me llenaba nada”.

Tras reflexionar sobre su estilo de vida (fiestas, drogas y excesos), pensó en que si seguía vivo era porque dios lo había protegido. Por eso decidió internarse en el camino de la fe: “Era Los Wachiturros o dios”.

Ahora, lidera un grupo de jóvenes cristianos, pero aclara que no es aún pastor aunque “algún día me gustaría serlo”. Sin embargo, no descarta volver a unirse a sus excompañeros de banda.

“Hablé con los pibes… Me gustaría volver a girar, porque la verdad que todo ingreso sirve. Pero ahora le estoy dando prioridad a mi familia”, puntualizó.