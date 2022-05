Este 4 de mayo se celebra un nuevo Día de Star Wars y Lula da Silva compartió una particular foto de festejo que fue reposteada por el propio Luke Skywalker.

Diversas personalidades del mundo del espectáculo, del deporte y todos los seguidores de la franquicia quieren compartir algún saludo en esta jornada tan especial.

Los políticos tampoco se quedan atrás y el expresidente brasileño utilizó su cuenta de Twitter para hacer referencia al May 4th be with you (derivada de la frase May the Force be with you).

“¡Que la fuerza acompañe a Brasil!“, fue el texto que escribió Lula junto a la foto donde aparece empuñando un sable de luz. La imagen se viralizó para evidenciar el gusto del exmandatario por Star Wars.

El saludo de Mark Hamill

Con la masificación de las redes sociales, la imagen llegó hasta los ojos de Mark Hamill, el hombre que interpretó a Luke Skywalker en las películas.

El actor compartió la publicación asegurando que “La Fuerza es poderosa con él“, y deseándole “lo mejor para su noble misión”, refiriéndose al brasileño.

Ante esta interacción del interprete, el político siguió el hilo de la publicación para agradecer el saludo y asegurar que “una Nueva Esperanza está llegando“, haciendo alusión al título del episodio IV de Star Wars.

Los tweet de Lula da Silva y Luke Skywalker (Mark Hamill):