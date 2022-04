Expolola de Pailita acusa que sufre por su culpa: “Frené mi vida amorosa por ti, por esperarte”

Carlos Raín Pailache, es un nombre que a muchos no les será conocido. Sin embargo, con su seudónimo “Pailita”, ocurre algo distinto.

Este cantante de 22 años y oriundo de Magallanes, se ha convertido en el último tiempo en uno de los más mencionados en las redes sociales y poco a poco se ha ido posicionando como uno de los nuevos exponentes del género musical urbano.

Lamentablemente, en este ocasión, Pailita no es noticia producto de su talento como artista, sino que debido a un conflicto amoroso con su expareja. Ella, una estudiante secundaria, a través de un video publicado en TikTok, en el que colocó fotografías antiguas de ambos, denunció que estaba sufriendo por culpa de él.

En el registro audiovisual que fue borrado, “Skarleth” (como se hace llamar en la red social) acusó que estaba sumamente triste producto de que Pailita tendría una nueva relación.

“Yo no soy de cristal ni muchos menos segundo plato de nadie (…) nunca supe descifrar que querías en realidad, me hablabas de amor ¡y ya no estábamos juntos! Era obvio que me ilusionaría de nuevo. Frené mi vida amorosa por ti, por esperarte. Y 17 días antes de que llegues a Punta Arenas me sales con esto”, declaró la expolola de Pailita, según las publicaciones y pantallazos que rescató @biitchpostingcl.

La respuesta de Pailita

El interprete de “Ultra solo” decidió publicar un texto y realizar una transmisión en Instagram para dar su versión de los hechos (contenido que posteriormente borró). El cantante confirmó que hace poco está saliendo contra otra chica y le dedicó varias palabras a su ex novia.

“Donde iba… Entrevista que te mencionaban hablé bien de ti, hasta en La Junta, de que eras la única que ha sido de pana conmigo y real (…) ¡Terminamos hace muchos meses! Pasa que ahora conozco a alguien y me subes a TikTok con nuestras cosas privadas, que pasamos hace mucho tiempo, ¿con qué intención?“, escribió el artista nacional.

Y agregó: “Dices que soy buena persona en los comentarios pero subes videos llorando por mí por algo que pasó hace tiempo para dejarme mal? (…) Ahora ya no cuentas conmigo. Yo no tengo porque darte explicaciones ni a ti, ni a la gente, de que si salgo con alguien”.

A continuación, algunos videosrescatados por usuarios de Twitter de la transmisión de Pailita:

Pucha pailita el q explica se complica xddddd pic.twitter.com/ZfTBeSFdvn — Maria Paz ☁️ (@mariepeace_) April 29, 2022