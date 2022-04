La actriz y conductora de radio Carola Varleta anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de su nuevo programa de cocina “Recetas de Abuelita”, en el que la animadora contará la historia de distintas y destacadas mujeres de nuestro país a través de sus preparaciones culinarias.

Al respecto, Varleta señaló: “En este programa no solo hemos logrado conocer cocinas, hogares, recetas deliciosas, sino que también mujeres con historias de vida maravillosas que han logrado transformar no solo una comunidad, su familia, sino que también un país. Eso es lo que hemos hecho en este tremendo programa con un tremendo equipo, así que no se lo pueden perder”.

El espacio será dirigido por Richard Bezzaza y conducido por Carola Varleta, y su estreno está programado para este sábado 23 de abril a las 13 horas a través de las pantallas de Canal 13C.