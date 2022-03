Por medio de un lazo azul: actores y actrices homenajean a Ucrania en la alfombra roja de los Oscar 2022

Este domingo se llevan a cabo en el Dolby Theatre, en Los Ángeles, Estados Unidos, los Premios Oscar 2022, ceremonia que premia lo mejor del cine, instancia en donde los actores y actrices participantes decidieron honrar a Ucrania, a través de una pequeño accesorio.

Por medio de un lazo azul, las estrellas de Hollywood decidieron homenajear a los miles de refugiados y víctimas que ha dejado el conflicto bélico que mantiene Rusia con Ucrania, que se mantiene desde el 24 de febrero del 2022.

Entre las estrellas que han lucido este lazo azul en solidaridad con el pueblo ucraniano se encuentra la actriz Jamie Lee Curtis, quien fue una de las primeras en llegar a la alfombra roja de los Oscar 2022.

En la 94° edición de la ceremonia, destacan las 12 nominaciones de The Power of the Dog y las 10 de Dune. Además, el cortometraje chileno Bestia fue nominado a Mejor Corto Animado y la actriz Kristen Stewart recibió nominación a Mejor Actriz por su papel en Spencer, de Pablo Larraín.