La dura lesión que sufrió Big E en SmackDown y que pudo terminar en tragedia

Una grave situación se registró durante el programa de WWE SmackDown, emitido la noche del pasado viernes, y que involucra al ex campeón de la compañía, Big E.

Esto porque el luchador sufrió una durísima lesión mientras combatía, en compañía de Kofi Kingston, contra Sheamus y Ridge Holland.

Fue casi al final de la lucha cuando Holland intentó realizar un suplex alemán, cayendo Big E de muy mala forma en el suelo, debiendo incluso ser retirado del ring en camilla.

Posteriormente, se conoció que el ex campeón con New Day se había roto el cuello, lo cual encendió las alarmas al interior de la empresa.

An UGLY landing for Big E at ringside. Looks like he landed on his head and he was not seen again on-screen after this. #SmackDown #WWE

pic.twitter.com/VizfehW7ug

— WrestlingInc.com (@WrestlingIncCom) March 12, 2022