Daniela Aránguiz enojada por corte de pelo: “Nadie soporta verte cómo tú quieres”

Un furioso descargo realizó Dani Aránguiz en sus redes sociales tras recibir un corte de pelo que no fue de su agrado.

Así lo manifestó en su cuenta de Instagram en donde compartió dos historias para referirse al asunto.

“Después de seis años logré el largo de pelo que quería. ¡Y es sólo confiar y te lo cagan…”, comenzó su descargo. “¡Nadie soporta verte como tú quieres ser!”, acusó la esposa del Mago Valdivia.

En otra publicación sujeta parte de su cabello y expresa su desagrado. “Escalonado. Lo odié”, escribió Dani Aránguiz en la imagen.

Hay que señalar que, por estos días, Daniela Aránguiz es una de las participantes que permanecen en la tercera temporada de El Discípulo de Chef.

La también influencer perteneció al equipo verde, liderado por el cocinero Ennio Carota, y ahora se disputa en la final para convertirse en la ganadora del programa de Chilevisión.

En tanto, la participación de Aránguiz en el espacio no ha sido tranquila. Al inicio del programa enfrentó diferentes problemas con Perla Iilich, quien incluso abandonó el espacio debido a estos conflictos.

Ante esto, Daniela se cambió brevemente al equipo azul para evitar roces. “Sentía que no aguantaba más la presión de estar con alguien que no te llevas bien, roces día a día, no me sentía bien emocionalmente, tomé una decisión quizás apresurada, pero la mejor decisión”, dijo.

Tras esto, Perla decidió retirarse: “Es un tema de tranquilidad mental, y por eso prefiero retirarme. Esto es cocina, hay que darle a la cocina y no caer en otro tipo de cosas. No me caracterizo por eso”.