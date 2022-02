Un difícil momento pasó el influencer y animador de televisión Karol Lucero, cuando uno de sus seguidores más jóvenes le pidió un consejo para enfrentar un complejo momento personal.

Aunque en el momento no supo cómo contestar, Karol se tomó un tiempo para finalmente responder a través de un post de Instagram a la persona, a quién en ningún momento la llama por su nombre, sobre cómo lidiar con el hostigamiento y el acoso que vive a diario.

“Una persona ayer 10 años menor se acercó a pedirme un consejo por el hostigamiento que recibe; no soy quién para darlo, pero atine a decirle: La juventud solo es una, disfrútala y aprovecha cada momento para aprender, no escuches a quien no te conoce y recuerda que solo critica en mala onda quien está haciendo menos que tú y decide perder su propio tiempo en preocuparse de los demás; si no les importaras no estarían pendientes de lo haces. #CarpeDiem”, señaló el ex chico Yingo, acompañando el consejo con una postal suya en la playa.

El animador, durante su carrera televisiva, ha terminado varias veces inmerso en polémicas, por lo que este no es el primer post de este tipo que realiza Lucero en sus redes sociales.