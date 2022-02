Hace unos días, Betsy Camino mostraba muy contenta su salón de belleza. “Me estoy preparando porque en el futuro quiero ser mamá y quiero darle a mi hijo o hija todos los lujos que mi mamá no pudo darme. Estoy pensando más allá”, expresó a inicios de este mes, en conversación con Las Últimas Noticias.

Sin embargo, la modelo cubana tuvo un traspié en su emprendimiento. Tras su escuálida participación en Aquí se baila, explicó la razón de su falta de energía: reveló que fue víctima de estafa.

“La verdad es que no tenía ni deseos de venir a trabajar hoy. Por cosas de la vida y exceso de trabajo no me puedo hacer cargo de todos mis proyectos. Por eso tengo que encomendar tareas para estar en las cosas televisivas cien por ciento”, expresó la maniquí.

Los detalles de la estafa

Entre lágrimas, Betsy Camino habló sobre la estafa que sufrió y detalló que se trató de una persona de nacionalidad colombiana que realizaba labores como su asistente. “Recogió sus maletines de mi casa sin avisarme, con dinero, con mis tarjetas y es fuerte porque le abrí las puertas de mi casa”, relató.

Las palabras de la modelo impactaron tanto al jurado del estelar de Canal 13 como a su animador, Sergio Lagos. Entonces Betsy continuó con su historia: “No me contesta los mensajes, no me dice nada, tenía todo el control de mi salón al cien por ciento. Mi otra socia está de compras en Colombia haciendo las alianzas, estoy completamente sola”.

“Llegaron los muebles de mi local, no sé si saben pero estoy poniendo toda mi inversión, mucha plata que estoy poniendo ahí y nadie pudo recibir mis muebles, todo tirado en la calle”, lamentó la concursante del programa, junto con expresar que siente “vergüenza” por lo sucedido.

Allí la detuvo Fran García-Huidobro, fiel a su estilo. “Vergüenza usted no debería sentir nunca (…) nunca es culpa del que confía, siempre es culpa del que abusa de la confianza“, dijo la animadora.