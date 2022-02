¿Tenor Pintor? Luka Tudor invirtió en la exposición del artista Felipe Bunster en Cachagua

Si hay algo que en ADN Deportes nos consta es que nuestro “Tenor Goleador”, Luka Tudor, nunca deja de sorprender y ahora lo hizo en otro ámbito: el artístico, ligado a una exposición en Cachagua.

El exdelantero se decidió a invertir en la galería de arte que su amigo y pintor Felipe Bunster desarrolla en el balneario. Se trata de “Supranatural”, que consta de 80 obras.

“Lo apoyo porque es mi amigo y le tengo mucho cariño, lo hace maravilloso. Tengo pinturas de él, que no me ha regalado. No soy un experto, pero sí siento que tengo una veta muy sensible y eso se refleja en distintas cosas“, comentó Luka Tudor en diálogo con LUN respecto a su nuevo emprendimiento en Cachagua.

El arte no le es ajeno a nuestro Tenor y también hizo una vinculación con el fútbol. “Me parece una expresión importante. Por ejemplo, para mí ciertos movimientos de jugadores en el fútbol son arte. Ver a Maradona no era ver un buen jugador de fútbol, me conmovía”, señaló.

Felipe Bunster quiere retratar a Luka Tudor

Tan entusiasmado está con la muestra de arte que se reinaugurará en la galería de Cachagua este viernes que también buscará incursionar en ese tipo de expresiones. “Quiero empezar a pintar para relajarme, para encontrar paz”, aseguró nuestro comentarista a LUN, algo que su amigo Felipe Bunster aprovechó para expresar su interés en hacer una obra alusiva al goleador.

“Lo voy a pintar, de todas maneras. El genio de los 7 goles. Yo me considero entre el surrealismo, entre lo inocente, lo abstracto y figurativo. Por eso tengo un estilo tan particular”, comentó, entusiasmado ante la exposición pública de “Supranatural”.

“Queremos que sea una galería permanente para que en ciertos horarios de la semana se transforme en talleres. Hay que llegar para todos lados, a las señoras, tener un rol social, trabajar con los niños, la gente enferma. Hay que devolver un poco”, cerró el socio del “Tenor Goleador”, que sigue extendiendo su actuar más allá del fútbol, tal como demostró en 2019 al ser jurado del Festival del Viña del Mar.