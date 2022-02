“No me miro al espejo”: Linda Evangelista habló de sus complejos tras fallido tratamiento estético

Atrás quedó aquella época dorada de la televisión en la que Linda Evangelista, aquella integrante del team de modelos que se popularizó en los 90, visitó Chile para participar en el programa Viva el Lunes. El inevitable paso del tiempo se refleja en los rostros y cuerpos de quienes alguna vez se subieron a las pasarelas más importantes del mundo.

Pero el peso de los cánones de ese entonces persiste en algunas figuras, quienes recurren a la cirugía estética para conservar su físico. Y ese ha sido el problema de Linda Evangelista, quien reveló en septiembre de 2021 que tuvo un grave problema tras una fallida lipoescultura.

Cinco meses de silencio después, la modelo decidió contar su historia a la revista People. “Ya no me voy a esconder nunca más”, expresó la otrora estrella noventera en la conversación.

Consecuencias irreversibles

Entre agosto de 2015 y febrero de 2016, Linda Evangelista se sometió a una lipoescultura de siete sesiones, que se realizó con el método de la criolipólisis, esto es, el enfriamiento de la grasa corporal. Sin embargo, este procedimiento derivó en una hiperplasia adiposa paradójica (PAH, en inglés), lo que le dejó la piel con deformidades.

“Yo amaba subirme a una pasarela. Ahora me da miedo cruzarme con algún conocido. No puedo vivir así nunca más, escondiéndome y con vergüenza. No podía seguir viviendo en este dolor durante más tiempo. Estoy decidida a hablar”, manifestó la figura, quien lloró durante la entrevista, consignó People.

La consecuencia principal de la PAH es el crecimiento y endurecimiento de la grasa que se pretendía quitar. Tal fue el impacto que Linda Evangelista dejó de comer, creyendo que era un problema de peso. Su médico le dijo, tajante, que “ningún tipo de dieta ni de ejercicio lo arreglarían jamás”.

Y sobre su antigua figura, la modelo expresó en tercera persona que “ella se ha ido”. “No me miro al espejo. No soy yo. ¿Por qué sentimos la necesidad de hacerle eso a nuestros cuerpos? Siempre supe que envejecería. Y sé que hay cosas por las que un cuerpo tiene que pasar. Pero jamás pensé que acabaría viéndome así”, reflexionó, a modo de conclusión.