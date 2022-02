Keith Lee y Jay White hicieron su debut en AEW Dynamite

Dos nuevos rostros hicieron su debut en All Elite Wrestling, sorprendiendo a los fanáticos del show. Se trata de los luchadores Keith Lee y Jay White, quienes fueron anunciados el pasado miércoles en AEW Dynamite como nuevas estrellas de la marca.

Lee viene de un paso por WWE, donde su salida generó sorpresa debido al inmenso potencial que el luchador mostraba de cara al futuro.

Keith Lee debutó enfrentándose a Isiah Kassidy, llevándose la victoria tras varios minutos de enfrentamiento.

